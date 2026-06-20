Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России за 2025 год

Писательница Анна Джейн (настоящее имя - Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Минцифры «Книжный рынок России».

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Отмечается, что общий тираж 79 выпущенных названий книг Джейн составил 2,167 млн экземпляров.

По данным Минцифры, многолетний лидер рейтинга американский писатель Стивен Кинг по итогам прошлого года стал четвертым среди самых издаваемых авторов. Тираж 143 книг литератора составил 588,2 тысячи экземпляров, по сравнению с 2024 годом он вырос на 60,9%.

Ранее по книге Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» был снят одноименый фильм, экранизация вышла в российский прокат в марте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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