В Россию в 2025 году завезли около 40 видов опасных инфекций
Почти 40 видов опасных инфекций завезли в Россию в 2025 году из других государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Так, в прошлом году были зафиксированы завозы холеры, туберкулеза, ВИЧ, сифилиса, малярии, лихорадки денге, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа и ветряной оспы. Кроме того, в число завезенных в страну инфекций вошли коронавирус, внебольничная пневмония, энтеровирусы, менингококковая инфекция, ОКИ установленной и неустановленной этиологии, острые гепатиты А, В, С, Е, сальмонеллез и шигеллез.
Также в РФ зарегистрировали завозы случаев коклюша, бруцеллеза, клещевого боррелиоза, лихорадки чикунгунья, ОРВИ, вызванной вирусом Зика болезни, ГЛПС, лихорадки Западного Нила, туляремии, бешенства, Крымской геморрагической лихорадки, легионеллеза, оспы обезьян, педикулеза и токсоплазмоза.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас нет таких вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию.
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