В Россию в 2025 году завезли около 40 видов опасных инфекций

Так, в прошлом году были зафиксированы завозы холеры, туберкулеза, ВИЧ, сифилиса, малярии, лихорадки денге, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа и ветряной оспы. Кроме того, в число завезенных в страну инфекций вошли коронавирус, внебольничная пневмония, энтеровирусы, менингококковая инфекция, ОКИ установленной и неустановленной этиологии, острые гепатиты А, В, С, Е, сальмонеллез и шигеллез.

Также в РФ зарегистрировали завозы случаев коклюша, бруцеллеза, клещевого боррелиоза, лихорадки чикунгунья, ОРВИ, вызванной вирусом Зика болезни, ГЛПС, лихорадки Западного Нила, туляремии, бешенства, Крымской геморрагической лихорадки, легионеллеза, оспы обезьян, педикулеза и токсоплазмоза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас нет таких вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию.

