Государственный долг Армении увеличился на 110,6%, начиная с мая 2018 года, когда пост премьер-министра занял Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета республики.

По информации о социально-экономическом положении на 30 апреля 2018 года, госдолг Армении составлял $6,87 млрд. К 30 апреля 2026-го он достиг $14,46 млрд. Пиковые показатели - $14,78 млрд - зафиксировали в феврале текущего года.

Агентство отмечает, что с декабря 2025 года армянское правительство изменило метод подсчета госдолга, теперь в него не включают взятые кабмином внутренние и внешние обязательства и долг Центрального банка. СМИ в своих подсчетах учло эти показатели. Отмечается, что за восемь лет резко вырос внутренний долг - с $1,26 млрд до $7,15 млрд, на 467,1%. Внешний долг за это время увеличился с $5,49 млрд до $6,68 млрд.

Ранее экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян заявил НСН, что действия партии Пашиняна, управляемой «коллективным Западом», приведут к экономическому спаду и политической нестабильности внутри Армении.

