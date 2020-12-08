«Люди перестанут умирать?» Петербургские рестораторы объявили войну властями

Десятки баров и кафе в Санкт-Петербурге отказались подчиниться постановлению городской администрации, запрещающему работу предприятий общественного питания с 30 декабря по 3 января в рамках борьбы с COVID-19. Они создали так называемую «Карту сопротивления». На ней точками отмечены заведения, планирующие работать в новогодние праздники. «Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», - говорится на сайте протестного движения.

Основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в эфире НСН отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

«Они (предприниматели - прим. НСН) спрашивают: почему мы не можем работать? А им говорят: «Люди умирают». Тогда вопрос: а если мы после 23 часов работать не будем, люди перестанут умирать? Это, действительно, абсурд, и в этом смысле я понимаю тех рестораторов и владельцев баров, которые так говорят и так себя ведут. Если брать сегмент быстрого питания, то там всё не настолько критично», - рассказал он.

По словам Гончарова, большинство заведений общепита несут потери уже сейчас — по сути, они работают в убыток. Речь сейчас не о том, чтобы «отбить» все убытки, а в том, чтобы их размер не стал критичным, отметил основатель «Теремка».

«Вопрос в том, насколько эти убытки будут велики, утопят они бизнес или не утопят. Ситуация у всех разная: кто-то брал кредит, кто-то вложил собственные средства. Поэтому тяжело прогнозировать, но могут быть, конечно, самые печальные последствия: кто-то может впасть в такие долги, которые приведут к потере бизнеса, а расплачиваться потом придётся десятилетиями», - сказал собеседник НСН.

Организатор «Карты сопротивления», предприниматель Александр Коновалов заявил журналистам, что к движению присоединились уже более 200 заведений. «Теремка» среди них не будет, заявил Гончаров.

«Мы не готовы на такого рода публичные действия. Мы хотим добиваться разблокировки и облегчения режима официальным путем», - объяснил он.

Если сравнивать режим ограничений для бизнеса в Москве и в Санкт-Петербурге, то это «небо и земля», добавил ресторатор.

«В Москве достаточно лояльное отношение, есть понимание… У нас работают фудкорты. Идут массовые проверки, но они вполне конкретные — используют ли сотрудники маски, спрашивают ли кассиры у покупателей маски. Удивительная вещь: по распоряжению петербургского Роспотребнадзора поварам в Петербурге разрешено работать без перчаток. В Москве это запрещено. Необъяснимо! Говорится одно, а делается другое, так что анализировать бессмысленно. Надо смотреть на действия», - подытожил Гончаров.