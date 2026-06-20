Над регионами России сбили 187 украинских дронов

Дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией почти 190 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня... перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областях. Также БПЛА сбили в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе. Кроме того, беспилотники ликвидировали над водами Черного и Азовского морей.

Ранее в Севастополе уничтожили пять дронов ВСУ.

