Над регионами России сбили 187 украинских дронов
Дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией почти 190 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня... перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Дроны нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областях. Также БПЛА сбили в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе. Кроме того, беспилотники ликвидировали над водами Черного и Азовского морей.
Ранее в Севастополе уничтожили пять дронов ВСУ.
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