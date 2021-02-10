Глава компании Johnson&Johnson заявил, что прививку от COVID-19 придется делать ежегодно

«Я не думаю, что мы знаем сегодня, что будет в составе этих вакцин. Но я думаю, что мы все можем представить будущее, где мы живем с этим», — сказал Горски в интервью CNBC.

Он также сообщил, что вирус очень быстро меняется, что может сказаться на эффективности вакцин, передает RT.

Ранее иммунолог Полина Степенская заявила, что отсутствие вакцинации детей не помешает коллективному иммунитету от коронавируса.

