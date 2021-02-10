Глава компании Johnson&Johnson заявил, что прививку от COVID-19 придется делать ежегодно

В течение ближайших лет людям придётся делать прививку от коронавируса каждый год из-за его мутаций. Этого не исключил глава компании Johnson&Johnson Алекс Горски.

По его словам, вакцинироваться от коронавируса нужно будет также, как от гриппа.

В России разработали высокоточный экспресс-тест на коронавирус

«Я не думаю, что мы знаем сегодня, что будет в составе этих вакцин. Но я думаю, что мы все можем представить будущее, где мы живем с этим», — сказал Горски в интервью CNBC.

Он также сообщил, что вирус очень быстро меняется, что может сказаться на эффективности вакцин, передает RT.

Ранее иммунолог Полина Степенская заявила, что отсутствие вакцинации детей не помешает коллективному иммунитету от коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры