В России разработали высокоточный экспресс-тест на коронавирус

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Разработка способна снизить общее время тестирования в три-четыре раза, а время амплификации - в пять и более раз. В результате новый тест снизит общее время тестирования до часа-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР.

Создатели «ЭпиВакКороны» разработали экспресс-тест на коронавирус

Как отмечается, скорость, простота и низкая стоимость новой технологии позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в России инфраструктуры лабораторной диагностики.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в стране тест-систему, способную диагностировать у пациента коронавирус и грипп по одному биоматериалу.

Разработка компании «НекстБио» позволяет диагностировать COVID-19, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (свиного гриппа). Работы начались в апреле 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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