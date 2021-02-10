В России разработали высокоточный экспресс-тест на коронавирус
Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, говорится на сайте ведомства.
Разработка способна снизить общее время тестирования в три-четыре раза, а время амплификации - в пять и более раз. В результате новый тест снизит общее время тестирования до часа-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР.
Как отмечается, скорость, простота и низкая стоимость новой технологии позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в России инфраструктуры лабораторной диагностики.
Ранее Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в стране тест-систему, способную диагностировать у пациента коронавирус и грипп по одному биоматериалу.
Разработка компании «НекстБио» позволяет диагностировать COVID-19, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (свиного гриппа). Работы начались в апреле 2020 года.
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