Миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 развеяла иммунолог

Отсутствие вакцинации детей не помешает коллективному иммунитету от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на иммунолога Полину Степенскую.

По ее словам, существует специальная формула, позволяющая рассчитать необходимое количество привитых для выработки коллективного иммунитета, исходя из показателя заражаемости. Для COVID-19 до появления британского варианта этот показатель составлял 2,5. Британская разновидность вируса увеличивает этот показатель до 4.

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Как отметила медик, даже если все в стране будут болеть британским штаммом, то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Как сообщалось, всеобщий масочный режим могут отменить в России в конце предстоящей весны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выводы отечественных ученых.

По мнению врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима необходимо наличие ряда факторов - наличие коллективного иммунитета и большое число вакцинированных.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Иммунитет Коронавирус
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