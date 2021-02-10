Миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 развеяла иммунолог

Как отметила медик, даже если все в стране будут болеть британским штаммом, то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Как сообщалось, всеобщий масочный режим могут отменить в России в конце предстоящей весны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выводы отечественных ученых.

По мнению врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима необходимо наличие ряда факторов - наличие коллективного иммунитета и большое число вакцинированных.

