Гинцбург спрогнозировал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что отказаться от защитных масок после введения второй части вакцины от COVID-19 можно через три недели. Об этом информирует РИА Новости.

«Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — рекомендовал ученый.

80 процентов заразившихся COVID-19 жителей Подмосковья не носили маски

Окончательное решение об отказе от маски, по мнению Гинцбурга, следует принимать после анализа, который установит уровень проективных антител. Снять маску можно при наличии большого их количества в организме пациента, уточняет Газета.ru.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что мировое научное сообщество положительно восприняло появление российского препарата от коронавируса.

«По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире- ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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