Гинцбург спрогнозировал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что отказаться от защитных масок после введения второй части вакцины от COVID-19 можно через три недели. Об этом информирует РИА Новости.
«Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — рекомендовал ученый.
Окончательное решение об отказе от маски, по мнению Гинцбурга, следует принимать после анализа, который установит уровень проективных антител. Снять маску можно при наличии большого их количества в организме пациента, уточняет Газета.ru.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что мировое научное сообщество положительно восприняло появление российского препарата от коронавируса.
«По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире- ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.
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