«Не на нашей совести»: Разработчик вакцины «Спутник V» ответил на нападки из США

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, что мировое научное сообщество положительно восприняло появление российского препарата от коронавируса.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия вместе с Китаем и Ираном делают все, чтобы помешать Америке создать собственную вакцину от COVID-19. По его словам, несмотря на то, что Россия официально объявила о созданной вакцине, половина россиян якобы не верит этому.

Директор центра Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что ученые во всем мире положительно отреагировали на публикацию о вакцине в ведущем британском медицинском журнале.

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«Надо разделять, с какой стороны уровень недоверия. Со стороны научного сообщества препарат приняли положительно. По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире, ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. Поскольку статья вошла в публикацию практически в том виде, в котором была представлена, то есть с первого раза, без правок, это доказывает, что в научном сообществе есть полное понимание достоверности, преимущества и высокого качества того препарата, который мы предоставляем. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее сообщалось, что первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины, будут получены в начале ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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