«Не на нашей совести»: Разработчик вакцины «Спутник V» ответил на нападки из США

«Надо разделять, с какой стороны уровень недоверия. Со стороны научного сообщества препарат приняли положительно. По результатам публикации в The Lancet - самом высоком рейтинговом журнале по медицине в мире, ведущие эксперты, которые работают над вакцинами, дали положительные заключения по поводу нашей разработки. Поскольку статья вошла в публикацию практически в том виде, в котором была представлена, то есть с первого раза, без правок, это доказывает, что в научном сообществе есть полное понимание достоверности, преимущества и высокого качества того препарата, который мы предоставляем. А оставшиеся составляющие отношения к нашей вакцине – это экономическая и геополитическая. Но это опять же не на нашей совести. Не мы навязали миру это отношение, а страна, в которой в ноябре пройдут выборы. Вот туда и все вопросы», - добавил он.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее сообщалось, что первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины, будут получены в начале ноября.

