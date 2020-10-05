80 процентов заразившихся COVID-19 жителей Подмосковья не носили маски

Он потребовал усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. По его словам, в транспорте и других общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, губернатор призвал отказаться от ненужных контактов и мероприятий.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве 3537 новых зараженных COVID-19 за сутки. Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей соблюдать все меры безопасности для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру».



