80 процентов заразившихся COVID-19 жителей Подмосковья не носили маски
Восемь из десяти заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье признались, что не носили маски в общественных местах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслировал телеканал «360».
Он потребовал усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. По его словам, в транспорте и других общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, губернатор призвал отказаться от ненужных контактов и мероприятий.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве 3537 новых зараженных COVID-19 за сутки. Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей соблюдать все меры безопасности для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Минувший сентябрь в РФ стал самым теплым за всю историю наблюдений
- ЦДМ на Лубянке могут закрыть за нарушение масочного режима
- На министра здравоохранения Чувашии напали с гаечным ключом
- Путин назначил встречу лидерам думских фракций
- Нобелевскую премию по медицине вручили за вирус гепатита C
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru