80 процентов заразившихся COVID-19 жителей Подмосковья не носили маски

Восемь из десяти заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье признались, что не носили маски в общественных местах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства, которое транслировал телеканал «360».

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Он потребовал усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. По его словам, в транспорте и других общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, губернатор призвал отказаться от ненужных контактов и мероприятий.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве 3537 новых зараженных COVID-19 за сутки. Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей соблюдать все меры безопасности для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру».


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Фото: Скриншот с youtube.com
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