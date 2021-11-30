Гинцбург сообщил, кого защитит назальная вакцина от коронавируса
Назальная вакцина разработки НИЦЭМ имени Гамалеи защитит от COVID-19 и тех, кто ранее был привит другим препаратом, а не российским «Спутником V», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
По словам медика, вакцина наверняка будет эффективна, если человек прививался препаратами, которые способствуют выработке антител.
Ранее Гинцбург заявил, что разработка препаратов в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, допустима, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом.
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