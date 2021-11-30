Гинцбург сообщил, кого защитит назальная вакцина от коронавируса

Назальная вакцина разработки НИЦЭМ имени Гамалеи защитит от COVID-19 и тех, кто ранее был привит другим препаратом, а не российским «Спутником V», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

Гинцбург: Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зарегистрировано

По словам медика, вакцина наверняка будет эффективна, если человек прививался препаратами, которые способствуют выработке антител.

Ранее Гинцбург заявил, что разработка препаратов в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, допустима, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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