Гинцбург сообщил, кого защитит назальная вакцина от коронавируса

По словам медика, вакцина наверняка будет эффективна, если человек прививался препаратами, которые способствуют выработке антител.

Ранее Гинцбург заявил, что разработка препаратов в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, допустима, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом.

