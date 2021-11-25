Гинцбург: Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зарегистрировано

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов при использовании назальной вакцины против коронавируса не зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый отметил, что эффективность препарата будет проверяться в дальнейшем. По его словам, эта вакцина не опасна для аллергиков, в случае если заболевание не находится в стадии обострения.

В настоящее время назальный препарат тестируется на добровольцах. Ранее сообщалось, что президент Путин получил дозу препарата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАлександр Гинцбург
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