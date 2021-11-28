Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций

«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год», — заявил медик. Он отметил, что вакцины, которые применяют в виде инъекций позволяют измерить титр антител, тем самым показать, эффективен препарат или нет.

Ранее сообщалось, что побочных эффектов при использовании назальной вакцины против коронавируса не зарегистрировано.

