Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Разработка препаратов в назальной форме от других заболеваний, при которых важно создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, допустима, однако существуют сложности по определению эффективности вакцинации подобным методом, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год», — заявил медик. Он отметил, что вакцины, которые применяют в виде инъекций позволяют измерить титр антител, тем самым показать, эффективен препарат или нет.
Ранее сообщалось, что побочных эффектов при использовании назальной вакцины против коронавируса не зарегистрировано.
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