Гинцбург развеял три мифа о COVID-19

В эфире «НТВ» медик опроверг заявления о бесполезности ношения медицинских масок. По его словам, они защищают в первую очередь тех граждан, которые не вакцинированы, и у которых отсутствуют антитела. Ношение масок теми, кто получил вакцину дает возможность предотвратить передачу возбудителя в том случае, если привитый человек переносит вирус.

Также Гинсбург прокомментировал информацию, что переболевшим надо прививаться «Спутником Лайт», а двухкомпонентную вакцину вводить не нужно. «Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться „Спутником Лайт“. Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придется привиться и вторым компонентом», — сказал специалист.

Он также опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей, так как всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова.

Ранее Гинцбург Ранее Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина будет эффективна, если пациент уже привился препаратами, способствующими выработке антител.

