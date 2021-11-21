Хирург прокомментировал опасения об изменении формы носа и ушей из-за медицинской маски

Стало известно, приводит ли ношение медицинской маски к изменению формы носа или ушей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на пластического хирурга Гайка Бабаяна.

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По его словам, некоторые россияне жалуются, что плотно прилегающее к лицу средство зашиты может «сплющить» или даже «опустить» нос. По словам врача, это действительно может произойти, но подобное изменение продлится не дольше 15 секунд после снятия маски, после чего нос «вернется обратно». Таким образом, «маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять».

Бабаян отметил, что резинки маски могут давить на уши, однако и это не приведет к каким-либо последствиям для внешности.

Как сообщалось ранее, медицинские маски эффективно защищают от вируса, по данным исследований, при их использовании риск заражения респираторными инфекциями снижается в полтора раза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маска
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