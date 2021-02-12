Гинцбург рассказал, на сколько вакцина «Спутник лайт» защищает от COVID-19
12 февраля 202114:57
Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» способна защитить человека от коронавируса на четыре-пять месяцев. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Скорее всего, она будет защищать четыре, от силы пять месяцев», — заявил ученый в интервью каналу «Россия 24».
Между тем, Центр имени Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований вакцины «Спутник лайт».
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12 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru