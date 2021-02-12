Гинцбург: Привившиеся «Спутником V» могут быть донорами антител

Ранее сообщалось, что «Спутник V» обогнал препараты из Китая по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что препарат уже зарегистрирован в 26 странах, что превышает планы РФПИ.

Российская вакцина пока «проигрывает» вакцине Pfizer, которую разрешили в 35 странах, а также препарату AstraZeneca, одобренному в 31 стране. При этом «Спутник V» обогнал по количеству одобрений вакцину от Moderna, разрешённую в 14 странах, а также китайские препараты Sinopharm (13 регистраций), Sinovac (10) и CanSino (2).

