Гинцбург: Привившиеся «Спутником V» могут быть донорами антител
Привившиеся от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» могут быть донорами антител. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что сотрудники института привились от COVID-19 первыми. Экспериментально можно гарантировать, что продолжительность действия «Спутника V» составляет 9 месяцев и более. Об этом Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что «Спутник V» обогнал препараты из Китая по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что препарат уже зарегистрирован в 26 странах, что превышает планы РФПИ.
Российская вакцина пока «проигрывает» вакцине Pfizer, которую разрешили в 35 странах, а также препарату AstraZeneca, одобренному в 31 стране. При этом «Спутник V» обогнал по количеству одобрений вакцину от Moderna, разрешённую в 14 странах, а также китайские препараты Sinopharm (13 регистраций), Sinovac (10) и CanSino (2).
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