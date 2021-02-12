Центр Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований «Спутника лайт»

Ранее в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V» сообщалось, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале. Кроме того, стало известно, что РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года. Это произойдёт после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения.

Также в РФПИ сообщили, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алжир. Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.

Ранее Ura.ru сообщало, что в РФ смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса.

