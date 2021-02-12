Центр Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований «Спутника лайт»
Центр имени Гамалеи завершает вторую фазу клинических исследований вакцины «Спутник лайт». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что этот препарат снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также Гинцбург добавил, что длительность действия вакцины «Спутник лайт» будет в 3-4 раза меньше, чем у препарата из двух компонентов, отмечает ТАСС.
Напомним, Минздрав РФ выдал разрешение на проведение исследований «Спутника Лайт» в январе. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что облегченная вакцина рассчитана в основном на внешние рынки, подчеркивает РИА ФАН.
Ранее в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V» сообщалось, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале. Кроме того, стало известно, что РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года. Это произойдёт после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения.
Также в РФПИ сообщили, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алжир. Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.
Ранее Ura.ru сообщало, что в РФ смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса.
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