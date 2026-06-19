Парламентарий назвал эти заявления ложью и попыткой втянуть Белоруссию в военный конфликт по чужому сценарию. Гайдукевич подчеркнул, что на границе нет никакой техники, кроме обеспечивающей безопасность республики, и разговаривать с Минском языком ультиматумов бессмысленно.

Депутат также посоветовал Брюсселю задуматься над тем, куда его пытаются втянуть. По его словам, европейские страны хотят использовать для продления войны и существования тех, кто ее развязал.

Зеленский, угрожая властям Белоруссии, дал на отвод техники от границы ровно неделю, после чего по его словам, начнут действовать начнут украинские военные, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».



