В Минске ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

Владимир Зеленский пытается втянуть в вооруженный конфликт не только Белоруссию, но и всю Европу. Об этом заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич, сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер выступил с угрозами в адрес Минска, пообещав атаковать технику, которая якобы расположена на белорусской территории вдоль границы.

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Парламентарий назвал эти заявления ложью и попыткой втянуть Белоруссию в военный конфликт по чужому сценарию. Гайдукевич подчеркнул, что на границе нет никакой техники, кроме обеспечивающей безопасность республики, и разговаривать с Минском языком ультиматумов бессмысленно.

Депутат также посоветовал Брюсселю задуматься над тем, куда его пытаются втянуть. По его словам, европейские страны хотят использовать для продления войны и существования тех, кто ее развязал.

Зеленский, угрожая властям Белоруссии, дал на отвод техники от границы ровно неделю, после чего по его словам, начнут действовать начнут украинские военные, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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