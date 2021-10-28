Гинцбург рассказал, как полностью защититься от коронавируса

По его словам, данное предположение будет изучаться в ходе клинических испытаний. Как отметил медик, при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

Ранее Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2.

