Гинцбург рассказал, как полностью защититься от коронавируса
Вакцинация препаратом от коронавируса «Спутник V» российского производства, а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, данное предположение будет изучаться в ходе клинических испытаний. Как отметил медик, при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.
Ранее Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2.
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