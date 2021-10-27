Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт рассказал о способности российских тестов выявлять вариант коронавируса AY.4.2

«Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — цитирует ученого РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, «дельта»-штамм постоянно мутирует, однако распространенность появляющихся вариантов вируса мала, сообщает телеканал «360». Ни одна из разновидностей не превышала бы десятой доли процента по распространенности, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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