Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта» AY.4.2. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — цитирует ученого РИА Новости.
Как отметил Гинцбург, «дельта»-штамм постоянно мутирует, однако распространенность появляющихся вариантов вируса мала, сообщает телеканал «360». Ни одна из разновидностей не превышала бы десятой доли процента по распространенности, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров
- Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
- СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней
- СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике
- «Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины
- СМИ: Бизнес предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в России
- Тихоокеанский флот России получит четыре атомных подлодки
- В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед
- В Крыму рассказали, чем заполнят пустые витрины коллекции скифского золота
- Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru