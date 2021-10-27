Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса

«Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — цитирует ученого РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, «дельта»-штамм постоянно мутирует, однако распространенность появляющихся вариантов вируса мала, сообщает телеканал «360». Ни одна из разновидностей не превышала бы десятой доли процента по распространенности, пишет «Свободная пресса».



