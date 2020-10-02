Президент на карантине. Вирусолог оценил перспективы выздоровления Трампа
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, сможет ли американский президент управлять страной на карантине.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с супругой уходит на карантин. Их анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.
Профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил перспективы американского президента на выздоровление и способность управлять страной на карантине.
«Все зависит от симптомов. Коронавирусная инфекция очень многолика, она может быть и бессимптомной. Тогда почему бы ему и ни управлять страной? Может быть небольшое расстройство, которое не помешает ему и через день - другой состояние улучшится. Если же тяжелое состояние, то как здесь управлять страной? По возрасту он, конечно, находится в группе риска, но, скорее всего, он человек здоровый. Кроме того, американская медицина, когда хочет сделать что-то хорошее, то она это сделает. Там высокий уровень, его будут защищать, но природа есть природа, кто знает, как будет. Сейчас, думаю, все его противники замерли», - сказал Альштейн.
При этом, вирусолог отметил, что Трамп из-за политических соображений откажется прибегнуть к помощи российской вакцины после выздоровления.
«Для него это совершенно политический вопрос. Конечно, никакой российской вакциной он вакцинироваться не будет. В США вовсю идут вакцинации разными своими вакцинами, там тоже уже проходит третья фаза их испытаний. Спустя месяц Трампа проверят на антитела. Если у него высокий тип антител, то чего его вообще вакцинировать? Да и вакцина это препарат профилактический, а не лечебный», - заключил собеседник НСН.
Анализ на коронавирус американская чета сдала после того, как у советницы Трампа был выявлен COVID-19. Онa сопровождaлa президента США в поездке нa дебaты в Кливленд (штaт Огaйо), a также нa митинг в штaте Миннесотa.
Ранее вирусологи в эфире НСН назвали главную ошибку заболевших COVID-19.
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