Президент на карантине. Вирусолог оценил перспективы выздоровления Трампа

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с супругой уходит на карантин. Их анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил перспективы американского президента на выздоровление и способность управлять страной на карантине.

«Все зависит от симптомов. Коронавирусная инфекция очень многолика, она может быть и бессимптомной. Тогда почему бы ему и ни управлять страной? Может быть небольшое расстройство, которое не помешает ему и через день - другой состояние улучшится. Если же тяжелое состояние, то как здесь управлять страной? По возрасту он, конечно, находится в группе риска, но, скорее всего, он человек здоровый. Кроме того, американская медицина, когда хочет сделать что-то хорошее, то она это сделает. Там высокий уровень, его будут защищать, но природа есть природа, кто знает, как будет. Сейчас, думаю, все его противники замерли», - сказал Альштейн.

При этом, вирусолог отметил, что Трамп из-за политических соображений откажется прибегнуть к помощи российской вакцины после выздоровления.