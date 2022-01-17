Гинцбург: Любой штамм COVID-19 может привести к летальным исходам

Любая разновидность COVID-19, не только «омикрон», может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург: Вакцинация от коронавируса не может стать платной

Однако, по его словам, такая «вакцинация» может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода. «Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана», — сказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от COVID-19 с помощью назальной вакцины, которая проходит испытания в России, будет достаточно одной ее дозы. По его словам, у вакцины два компонента, которые будет необходимо ввести при первой иммунизации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Александр ГинцбургКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры