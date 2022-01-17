Гинцбург: Любой штамм COVID-19 может привести к летальным исходам

Однако, по его словам, такая «вакцинация» может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода. «Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана», — сказал ученый.

Ранее Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от COVID-19 с помощью назальной вакцины, которая проходит испытания в России, будет достаточно одной ее дозы. По его словам, у вакцины два компонента, которые будет необходимо ввести при первой иммунизации.

