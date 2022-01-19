Гинцбург объяснил, почему нельзя считать «омикрон» более легким
У людей без иммунитета при заражении омикрон-штаммом коронавируса болезнь может протекать в тяжелой форме. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, нельзя однозначно утверждать при этом варианте болезнь проходит в тяжелой форме реже. Ученый пояснил, что это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано. В России вакцинированных пока мало, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение.
Привитых «Спутником V» граждан эта проблема, вероятнее всего, вообще не коснется, подчеркнул Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента.
Ранее профессор, заведующий отделом Центра в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что вакцина от трех вариантов коронавируса может полностью победить пандемию. По его словам, сейчас в институте идет работа по модернизации отечественной вакцины «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru