Гинцбург объяснил, почему нельзя считать «омикрон» более легким

По его словам, нельзя однозначно утверждать при этом варианте болезнь проходит в тяжелой форме реже. Ученый пояснил, что это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано. В России вакцинированных пока мало, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение.

Привитых «Спутником V» граждан эта проблема, вероятнее всего, вообще не коснется, подчеркнул Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента.

Ранее профессор, заведующий отделом Центра в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что вакцина от трех вариантов коронавируса может полностью победить пандемию. По его словам, сейчас в институте идет работа по модернизации отечественной вакцины «Спутник V».

