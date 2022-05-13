Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

По его словам, несколько добровольцев уже получили ваккцину, никаких негативных реакций на прививку у них не отмечено.

«На основании этого можно сказать, что все хорошо», — отметил ученый. Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели.

Ранее Гинцбург заявил, что применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России из-за отсутствия специальных насадок для распыления в носу.

