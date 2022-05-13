Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

В России начались исследования препарата против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

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По его словам, несколько добровольцев уже получили ваккцину, никаких негативных реакций на прививку у них не отмечено.

«На основании этого можно сказать, что все хорошо», — отметил ученый. Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели.

Ранее Гинцбург заявил, что применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России из-за отсутствия специальных насадок для распыления в носу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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