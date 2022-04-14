Гинцбург назвал дату начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19

Гинцбург сообщил о создании препарата от коронавируса на основе антител в декабре 2020 года. У пациентов должны выработаться антитела после одной-двух доз препарата. Они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше, отмечал директор центра. Гинцбург предупредил, что новый препарат будет в разы дороже вакцины.

Ранее Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» доказал свою эффективность и в борьбе со стелс-штаммом омикрона.

Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.





