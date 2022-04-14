Гинцбург назвал дату начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19

Первые испытания препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся 18 апреля. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, все добровольцы, участвующие в этой фазе исследования, здоровы. Во время второй фазы специалисты рассчитывают проверить препарат на больных коронавирусом. По итогам второй фазы исследования Минздрав должен будет рассмотреть вопрос регистрации, передает РИА Новости.

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Гинцбург сообщил о создании препарата от коронавируса на основе антител в декабре 2020 года. У пациентов должны выработаться антитела после одной-двух доз препарата. Они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше, отмечал директор центра. Гинцбург предупредил, что новый препарат будет в разы дороже вакцины.

Ранее Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» доказал свою эффективность и в борьбе со стелс-штаммом омикрона.

Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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