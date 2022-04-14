Гинцбург назвал дату начала испытаний «коктейля из антител» от COVID-19
Первые испытания препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся 18 апреля. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, все добровольцы, участвующие в этой фазе исследования, здоровы. Во время второй фазы специалисты рассчитывают проверить препарат на больных коронавирусом. По итогам второй фазы исследования Минздрав должен будет рассмотреть вопрос регистрации, передает РИА Новости.
Гинцбург сообщил о создании препарата от коронавируса на основе антител в декабре 2020 года. У пациентов должны выработаться антитела после одной-двух доз препарата. Они будут циркулировать в крови семь-десять дней или дольше, отмечал директор центра. Гинцбург предупредил, что новый препарат будет в разы дороже вакцины.
Ранее Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» доказал свою эффективность и в борьбе со стелс-штаммом омикрона.
Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
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