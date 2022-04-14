Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России из-за отсутствия специальных насадок для распыления в носу, его слова приводит в среду «Интерфакс».
По словам Гинцбурга, когда этот вопрос решится, все смогут вакцинироваться интерназально.
Пока же, как сообщил инфекционист, для этого придётся создать производство насадок в России, приобрести оборудование и наладить выпуск изделий из определённой пластмассы.
Ранее Гинцбург рассказал о существующем тесте на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины
- Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
- Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
- Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
- Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
- Матвиенко призналась, что тревожится за жизнь и здоровье Медведчука
- В школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ
- Политолог оценил требование Зеленского о ежемесячной финансовой помощи от ЕК
- Путин поручил расширить программу газификации регионов
- Рада запретила символы российской армии Z и V
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru