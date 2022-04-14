Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России

СК РФ сообщил о шести ударах вертолетов ВСУ в Брянской области

Путин поручил до 15 сентября принять энергостратегию РФ до 2050 года

«Бесшовная» система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет заработает в РФ с 1 мая

СНБО Украины приостановил деятельность «Оппозиционной платформы» в Раде

В Краснодаре произошла четвертая за день энергоавария