Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России из-за отсутствия специальных насадок для распыления в носу, его слова приводит в среду «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, когда этот вопрос решится, все смогут вакцинироваться интерназально.

Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире

Пока же, как сообщил инфекционист, для этого придётся создать производство насадок в России, приобрести оборудование и наладить выпуск изделий из определённой пластмассы.

Ранее Гинцбург рассказал о существующем тесте на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаАлександр Гинцбург
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