Эпидемиолог сообщил, как поведет себя «омикрон» в России

Россияне могут переносить «омикрон»-штамм не так, как жители других стран, сообщает радио Sputnik со ссылкой на замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

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Несмотря на то, что большинство пациентов переносят заболевание, вызванное этой разновидностью вируса, в легкой форме, нельзя несерьезно относиться к «омикрону», предупредила медик. Она считает, что в России у «омикрон»-штамма могут появиться новые особенности.

Как считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пока нет научных предпосылок к тому, что пандемия закончится после омикрон-штамма.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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