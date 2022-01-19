Эпидемиолог сообщил, как поведет себя «омикрон» в России

Несмотря на то, что большинство пациентов переносят заболевание, вызванное этой разновидностью вируса, в легкой форме, нельзя несерьезно относиться к «омикрону», предупредила медик. Она считает, что в России у «омикрон»-штамма могут появиться новые особенности.

Как считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пока нет научных предпосылок к тому, что пандемия закончится после омикрон-штамма.

