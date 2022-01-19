Эпидемиолог сообщил, как поведет себя «омикрон» в России
Россияне могут переносить «омикрон»-штамм не так, как жители других стран, сообщает радио Sputnik со ссылкой на замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
Несмотря на то, что большинство пациентов переносят заболевание, вызванное этой разновидностью вируса, в легкой форме, нельзя несерьезно относиться к «омикрону», предупредила медик. Она считает, что в России у «омикрон»-штамма могут появиться новые особенности.
Как считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пока нет научных предпосылок к тому, что пандемия закончится после омикрон-штамма.
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