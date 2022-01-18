В НИЦ им. Гамалеи заявили о модернизации «Спутника V» для защиты от трех штаммов COVID-19
Вакцина от трех вариантов коронавируса может полностью победить пандемию. Об этом заявил профессор, заведующий отделом Центра в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.
По его словам, сейчас в институте идет работа по модернизации отечественной вакцины «Спутник V».
«Это будет комбинированная вакцина, которая сможет более эффективно защитить от разных вариантов коронавируса, в том числе и «дельты», и китайского варианта 2019 – начала 2020 года, и от штамма «омикрон», – отметил Бутенко в беседе с «Радио 1».
Бутенко также подчеркнул, что с модернизированной вакциной связаны «надежды на победу над пандемией COVID-19».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru