В НИЦ им. Гамалеи заявили о модернизации «Спутника V» для защиты от трех штаммов COVID-19

Вакцина от трех вариантов коронавируса может полностью победить пандемию. Об этом заявил профессор, заведующий отделом Центра в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

Собянин: более половины случаев COVID-19 в Москве приходятся на «омикрон»

По его словам, сейчас в институте идет работа по модернизации отечественной вакцины «Спутник V».

«Это будет комбинированная вакцина, которая сможет более эффективно защитить от разных вариантов коронавируса, в том числе и «дельты», и китайского варианта 2019 – начала 2020 года, и от штамма «омикрон», – отметил Бутенко в беседе с «Радио 1».

Бутенко также подчеркнул, что с модернизированной вакциной связаны «надежды на победу над пандемией COVID-19».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры