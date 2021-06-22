Штамм «Дельта» зафиксировали в 92 странах мира

По словам специалиста, данная разновидность отличается от исходного вируса повышенной контагиозностью, поэтому уровень заболеваемости растет. «Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», - передает слова Керхове РИА Новости.

В России также свирепствует «Дельта». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% случаев заболевания COVID в столице относится к этому виду вируса.

Ситуация с индийским штаммом коронавируса стала настолько серьезной, что появилась вероятность повторения в столице «уханьского» сценария. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в том числе допустил закрытие метро.

