Штамм «Дельта» зафиксировали в 92 странах мира

В 92 странах мира зафиксировали мутацию коронавируса «Дельта», что вызывает обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на пресс-конференции заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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По словам специалиста, данная разновидность отличается от исходного вируса повышенной контагиозностью, поэтому уровень заболеваемости растет. «Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», - передает слова Керхове РИА Новости.

В России также свирепствует «Дельта». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% случаев заболевания COVID в столице относится к этому виду вируса.

Ситуация с индийским штаммом коронавируса стала настолько серьезной, что появилась вероятность повторения в столице «уханьского» сценария. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в том числе допустил закрытие метро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемия
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