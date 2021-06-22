Штамм «Дельта» зафиксировали в 92 странах мира
В 92 странах мира зафиксировали мутацию коронавируса «Дельта», что вызывает обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на пресс-конференции заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По словам специалиста, данная разновидность отличается от исходного вируса повышенной контагиозностью, поэтому уровень заболеваемости растет. «Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», - передает слова Керхове РИА Новости.
В России также свирепствует «Дельта». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% случаев заболевания COVID в столице относится к этому виду вируса.
Ситуация с индийским штаммом коронавируса стала настолько серьезной, что появилась вероятность повторения в столице «уханьского» сценария. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в том числе допустил закрытие метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru