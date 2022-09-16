Власти 11 регионов РФ ввели обязательный масочный режим

Ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных администраций.

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В частности, речь идёт об Ульяновской, Архангельской, Белгородской, Нижегородской и Смоленской областях, а также о Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалине и Алтайской и Тувинской республиках.

Что касается остальных 74 регионов, то в них носить защитные маски следует только при посещении медицинских учреждений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в центральной части России снижается, вирус уходит в регионы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияКоронавирусЗащитная маска
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