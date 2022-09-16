Власти 11 регионов РФ ввели обязательный масочный режим
Ношение защитных масок в общественных местах снова стало обязательным в 11 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных администраций.
В частности, речь идёт об Ульяновской, Архангельской, Белгородской, Нижегородской и Смоленской областях, а также о Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалине и Алтайской и Тувинской республиках.
Что касается остальных 74 регионов, то в них носить защитные маски следует только при посещении медицинских учреждений.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в центральной части России снижается, вирус уходит в регионы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
- ЕСПЧ прекратил полномочия судьи от России
- Минфин США запретил все операции с российскими производителями электроники
- В Госдуму внесен проект закона о кредитных каникулах
- Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь
- Власти 11 регионов РФ ввели обязательный масочный режим
- Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подтвердила свой визит в Армению
- Ещё один россиянин выставил на продажу клуб АПЛ
- Историк объяснил, зачем офицеры НАТО приехали под Харьков
- Рогов сообщил об убийстве замглавы Бердянска и его жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru