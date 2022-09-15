Комиссия журнала Lancet допустила лабораторное происхождения коронавируса

В опубликованном докладе говорится, что не исключаются как природное, так и лабораторное происхождение вируса, исследования будут продолжены.

«Первая гипотеза предполагает, что вирус возник в дикой природе, либо на звероферме или птичьем рынке, вторая заключается в том, что имело место происшествие в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории», - отмечается в документе.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что нетипичное развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях, сообщает RT.

