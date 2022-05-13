В Петербурге на месяц продлили ограничения по коронавирусу

Ограничения по коронавирусу в Петербурге продлены на месяц до 15 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Беглов, передает ТАСС.

Действие предыдущего распоряжения заканчивалось 15 мая.

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Фото: metro.spb.ru
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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