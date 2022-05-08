Врач заявил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, вспышки коронавируса возможны в мае и июне, при этом в крупных городах уже произошел всплеск.

При этом отмечается, что новая волна не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном».

Как сообщалось ранее, штамм коронавируса «стелс-омикрон» стал самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю эпидемии.

