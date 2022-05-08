Врач заявил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России
8 мая 202209:08
Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-иммунолога Николая Крючкова.
По его словам, вспышки коронавируса возможны в мае и июне, при этом в крупных городах уже произошел всплеск.
При этом отмечается, что новая волна не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном».
Как сообщалось ранее, штамм коронавируса «стелс-омикрон» стал самым заразным вариантом COVID-19 за всю историю эпидемии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Врач заявил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России
- Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к осени
- Эксперт посоветовал не пренебрегать защитными масками на параде Победы
- Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 19
- Юрист напомнил о штрафе за шашлыки
- Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь «задушить» Россию
- Туроператорам выделят субсидии за вывоз туристов из-за рубежа
- ЦРУ: позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
- «Не замазать»: Рогозин высказался о причастности США к передаче разведданных Украине
- В Сеуле назвали Ким Чен Ына хладнокровным
7 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru