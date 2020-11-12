Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом
Трудность борьбы с коронавирусом связана с локализацией эпидемического процесса, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, изначально COVID-19 в России был завозным, а значит «основным источником инфекции были аэропорты».
Затем процесс заражения локализовался, что вызвало сложности в борьбе с вирусом. Таким образом, в настоящее время «блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули», — отметил Гинцбург.
Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщил, что новых побочных эффектов во время третьей фазы исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V" не обнаружено.
По данным ученого, вся информация о побочных эффектах была обнаружена во время первой и второй фазы испытаний препарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Управляющие компании скрывают свои доходы от россиян
- Советники: Трамп не признает поражение на выборах
- Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом
- Собирающиеся к МКС на корабле Маска туристы подписали контакт
- Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru