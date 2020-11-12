Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом

Затем процесс заражения локализовался, что вызвало сложности в борьбе с вирусом. Таким образом, в настоящее время «блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули», — отметил Гинцбург.

Ранее глава Центра имени Гамалеи сообщил, что новых побочных эффектов во время третьей фазы исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V" не обнаружено.

По данным ученого, вся информация о побочных эффектах была обнаружена во время первой и второй фазы испытаний препарата.

