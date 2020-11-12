Гинцбург: Новых побочных эффектов у вакцины «Спутник V» не обнаружено

Новых побочных эффектов во время третьей фазы исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V" не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.



По данным ученого, вся информация о побочных эффектах была обнаружена во время первой и второй фазы испытаний препарата. Эти данные были подтверждены с помощью 16 тысяч участников испытаний. По словам Гинцбурга, побочные эффекты были зафиксированы у 15-17 % вакцинированных.

Как передает агентство, около 80% людей, получивших инъекцию, не ощущают после вакцинирования никакого дискомфорта. Из распространенных побочных эффектов ученый назвал повышение температуры в течение двух суток, покраснение, головная боль, ломота в мышцах.

Свободная пресса передает, что депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская заявила о нежелании делать прививку от коронавируса, а также о своем настороженном отношении к прививкам в целом.





