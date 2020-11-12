Гинцбург: Новых побочных эффектов у вакцины «Спутник V» не обнаружено
Новых побочных эффектов во время третьей фазы исследований вакцины против COVID-19 "Спутник V" не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.
По данным ученого, вся информация о побочных эффектах была обнаружена во время первой и второй фазы испытаний препарата. Эти данные были подтверждены с помощью 16 тысяч участников испытаний. По словам Гинцбурга, побочные эффекты были зафиксированы у 15-17 % вакцинированных.
Как передает агентство, около 80% людей, получивших инъекцию, не ощущают после вакцинирования никакого дискомфорта. Из распространенных побочных эффектов ученый назвал повышение температуры в течение двух суток, покраснение, головная боль, ломота в мышцах.
Свободная пресса передает, что депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская заявила о нежелании делать прививку от коронавируса, а также о своем настороженном отношении к прививкам в целом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Гинцбург: Новых побочных эффектов у вакцины «Спутник V» не обнаружено
- В Москве скончался 71 пациент с COVID-19
- До конца года в РФ планируется привить от коронавируса 1,5 млн человек
- Эрдоган готов к сотрудничеству с Россией по сирийскому конфликту
- ВОЗ: Для завершения пандемии COVID-19 нужно привить 70% жителей Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru