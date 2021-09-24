Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма

По его словам, эффективность вакцин Moderna и Pfizer против этого варианта коронавируса составляет менее 50%.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что дельта-штамм коронавируса быстро распространился в мире за счёт максимальной заразности.



