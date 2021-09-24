Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма

Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по отношению к дельта-штамму превышает 83%. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, эффективность вакцин Moderna и Pfizer против этого варианта коронавируса составляет менее 50%.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что дельта-штамм коронавируса быстро распространился в мире за счёт максимальной заразности.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургКоронавирусСпутник V
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