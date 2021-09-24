Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма
24 сентября 202116:51
Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по отношению к дельта-штамму превышает 83%. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, эффективность вакцин Moderna и Pfizer против этого варианта коронавируса составляет менее 50%.
Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что дельта-штамм коронавируса быстро распространился в мире за счёт максимальной заразности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова
- Суд отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма
- Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма
- Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября
- «Конкуренция на рынке». Гинцбург объяснил задержку с одобрением «Спутника V» в мире
- В Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах
- Бывший вице-премьер Крыма заявил, что не виновен в хищениях
- В Афганистане вернут смертные казни на стадионах и отрубание конечностей
- Деятельность саентологов признали нежелательной в России
- Цена бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум
24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru