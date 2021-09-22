Вирусолог объяснил быстрое распространение дельта-штамма в мире
Дельта-штамм коронавируса быстро распространился в мире за счёт максимальной заразности. Об этом рассказал профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Дельта-штамм сейчас преобладает во всём мире, в том числе в Москве, начиная с июня этого года. Он распространен в Европе, США и России.
«Это очень удачная для вируса мутация – она очень заразная. Вариантов COVID-19 много, есть и другие, более патогенные, но дельта отличается очень высокой заразностью, этот вирус способен поддерживать эпидемию», - цитирует Альштейна «Радио 1» .
При этом профессор напомнил, что рост заболеваемости не отменяет необходимости вакцинироваться, а, наоборот, является обязательным требованием для защиты от вируса.
«"Спутник V" и "Спутник Лайт" - основная вакцина, которую мы сейчас используем в России, её и надо применять. Если против исходного штамма эффективность составляла 90 процентов, то против "дельты" 75-80 процентов», - напомнил вирусолог.
Даже хороший врожденный иммунитет не гарантирует полную защиту от коронавируса. Об этом НСН рассказала доктор медицинских наук, главврач поликлиники №2 Депздрава Москвы Наталья Шиндряева.
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