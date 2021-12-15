Вакцину от COVID-19 для младенцев зарегистрировали в России

Учёные центра Гамалеи получили патент на использование препарата, вызывающего иммунный ответ против COVID-19 у младенцев старше месяца.

Как заявили в Роспатенте, сейчас недостаточно разработано средств защиты от коронавирусной инфекции для детей. Их создание является особо сложной работой, так как детская иммунная система отличается от иммунной системы взрослых людей.

«Изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца», — пояснил руководитель ведомства Григорий Ивлиев.

По его словам, представленная разработка является иммунобиологическим средством, которое вырабатывает гуморальный и клеточный ответ против коронавируса.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что омикрон-штамм будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

