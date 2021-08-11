Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»

Эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавирусной инфекции «дельта» составляет около 83%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что российская вакцина показывает наиболее эффективные результаты в борьбе с вирусом, отмечает RT.

«Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», — приводит слова министра РИА Новости.

Мурашко добавил, что препарат защищает от тяжелых случаев COVID-19 более чем на 95%.

Ранее в Институте по социальной безопасности Сан-Марино сообщили о почти стопроцентной эффективности «Спутника V» в борьбе с коронавирусом, напоминает телеканал «360».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирусМинздрав
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