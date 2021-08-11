В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом

Слова главы Минздрава приводит ТАСС. Мурашко подчеркнул, что не стоит откладывать вакцинацию, «когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь».

«Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала 83-процентную эффективность против штамма «дельта», напоминает РИА ФАН.

