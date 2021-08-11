В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
Наиболее благоприятные условия для вакцинации от коронавируса складываются летом, и гражданам лучше сделать прививку именно в этот период. Такие рекомендации дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Слова главы Минздрава приводит ТАСС. Мурашко подчеркнул, что не стоит откладывать вакцинацию, «когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь».
«Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию», — подчеркнул министр.
Ранее Мурашко сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала 83-процентную эффективность против штамма «дельта», напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru