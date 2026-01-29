Противоположной точки зрения придерживается гинеколог-репродуктолог Мария Милютина, рассказавшая НСН, что чаще всего инициатором аборта становится мужчина. Кроме того, может появиться юридическая коллизия, когда муж не является отцом будущего ребенка. По ее мнению, предлагаемый патриархом запрет будет невозможно исполнить.

«Возникает сразу много вопросов: является муж отцом ребенка или не является, есть муж или нет, живут они вместе или нет, ведь женщина может быть зарегистрирована в браке с одним человеком, а беременность у нее от другого. Каким образом врач должен выяснять, кто муж и имеет ли он отношение к беременности – делать генетические тесты? Здесь рождается юридическая коллизия, которую невозможно разрешить. Мы можем с десятой недели делать тесты на отцовство, а не с 5-6-7 недели, когда встает вопрос о прерывании беременности. С медицинской точки зрения это неприемлемая ситуация, потому что мы не следственные органы, чтобы выяснять, от кого беременность, разыскивать какого-то мужчину, который должен дать или не дать согласие», - пояснила медик.

При этом врачи, отмечает Милютина, чаще сталкиваются с ситуацией, когда именно мужчины настаивают на аборте.

«Я всю свою жизнь занимаюсь лечением бесплодия и не видела ни одной женщины, которая не жалела бы о том, что сделала аборт. Но, с другой стороны, я вспоминаю свои студенческие годы, когда в городской больнице мы общались с пациентками, которые делали аборт: как минимум 50% из них не хотели его делать, а на этом настаивали мужчины. Я не помню ни одной, которая бы хотела сделать аборт, а мужчина бы этого не хотел», - подчеркнула врач.

Помимо этого, введение запрета на аборты без согласия мужа приведет к росту обращений к подпольным акушерам.

«Это то, чего мы боимся, потому что при аборте гибнет ребенок, а так может погибнуть и женщина, которая в дальнейшем смогла бы еще родить детей и, возможно, в данный момент является матерью несовершеннолетних. Она погибнет просто потому, что ей откажут в квалифицированной медицинской помощи», - добавила гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала НСН, почему для работы с беременными требуются опытные психологи.

