Тимуру Родригезу разрешили не платить алименты на содержание бывшей жены

Алиментное соглашение на содержание бывшей жены Тимура Родригеза Анны Девочкиной было расторгнуто. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат шоумена Сергей Жорин.

«Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба

По его словам, соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на содержание экс-жены было подписано Родригезом перед разводом.

Жорин отметил, что длительное время условия соблюдались, однако обстоятельства изменились и шоумен обратился в суд с иском о расторжении документа.

«Суд удовлетворил исковые требования в полном размере. Теперь Родригез не должен платить бывшей супруге по 500 тысяч рублей в месяц», - заключил юрист.

Родригез и Девочкина поженились в августе 2007 года. Их брак был расторгнут мировым судом 24 апреля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудАлиментыЖенаШоу-бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры