Тимуру Родригезу разрешили не платить алименты на содержание бывшей жены

По его словам, соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на содержание экс-жены было подписано Родригезом перед разводом.

Жорин отметил, что длительное время условия соблюдались, однако обстоятельства изменились и шоумен обратился в суд с иском о расторжении документа.

«Суд удовлетворил исковые требования в полном размере. Теперь Родригез не должен платить бывшей супруге по 500 тысяч рублей в месяц», - заключил юрист.

Родригез и Девочкина поженились в августе 2007 года. Их брак был расторгнут мировым судом 24 апреля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

