ЕС внес Россию в черный список из-за рисков отмывания денег
Совет Евросоюза принял решение включить Россию в черный список сообщества в связи с рисками в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, данная мера стала частью курса на усиление давления на Москву.
Включение в перечень стран с высоким уровнем риска приведет к замедлению операций с российскими банками и росту стоимости финансовых транзакций при взаимодействии с ними.
Европейская комиссия, 3 декабря 2025 года, опубликовала решение о включении России в список так называемых третьих стран с повышенными рисками в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает «Радиоточка НСН».
