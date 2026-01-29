ЕС внес Россию в черный список из-за рисков отмывания денег

Совет Евросоюза принял решение включить Россию в черный список сообщества в связи с рисками в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, данная мера стала частью курса на усиление давления на Москву.