«Данную ситуацию можно трактовать по-разному. Получается сужение рынка, в Москве будет два неравноценных по масштабам игрока. Шереметьево — очень крупный аэропорт, а вместе с Домодедово он будет доминировать. Долгосрочный потенциал у Домодедово сумасшедший, потому что там большое количество земли, где можно понастроить кучу полос. Однако полагаю, что если это и произойдет, то не через одно десятилетие, потому что рынок в таких масштабах не растет, чтобы использовать весь потенциал Домодедово. Те ресурсы, которые вкладывают инвесторы сегодня, рассматриваются на обозримую перспективу, а в обозримой перспективе серьезный рост Домодедово не планируется. ФАС может рассмотреть эту сделку после ее совершения. Это однозначно не монополизация рынка, потому что монополия — это когда на рынке один игрок. Вместе с тем Шереметьево вместе с Домодедово будет доминировать на рынке. В этом случае государство имеет право, например, регулировать тарифную политику, контролировать бизнес», — сказал Гусаров.

По мнению собеседника НСН, продажа Домодедово сторонней компании была бы недопустимым шагом.

«Домодедово должно принадлежать тому, кто умеет управлять таким сложным бизнесом, как деятельность аэропорта. Это прибыльный бизнес, но только в умелых руках. Кроме того, аукцион проходил на понижение. После нащупывания дна спроса торги развернулись в обратную сторону, и лидеры стали торговаться на повышение. Это очень хорошая система, которая позволила определить действительную стоимость аэропорта», — подытожил он.

Начальная цена активов составляла 132,3 млрд рублей. При этом эксперты, опрошенные изданием «Ведомости», оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 млрд до 90 млрд рублей.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

Ранее Гусаров заявил, что аргументы государства в деле о передаче аэропорта Домодедово были убедительными, аэропортом владели лица, которые имели зарубежное гражданство, а это стратегический объект. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

