Фильмы «Начало» и «Шоу Трумана» признали культурным достоянием США

Ежегодный отбор фильмов для внесения в Национальный реестр провёл американский Конгресс. В список также попали мультфильм «Суперсемейка», хоррор Джона Карпентера «Нечто», драма Джонатана Демми «Филадельфия» с Томом Хэнксом.

Кроме того, культурным достоянием США признали киноленты «Бродяга и собака», «Бруклинский мост», «Парень-каратист», «Фрида», «История любви», «Отель «Гранд Будапешт» и другие. Всего в обновлённом списке теперь содержится 925 фильмов.

Ранее в Национальный реестр аудиозаписей библиотеки Конгресса США попали альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинка рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».