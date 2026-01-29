Фильмы «Начало» и «Шоу Трумана» признали культурным достоянием США

Научно-фантастический триллер Кристофера Нолана «Начало» с Леонардо Ди Каприо и комедийная драма Питера Уира «Шоу Трумана» с Джимом Керри были признаны культурным достоянием США. Об этом сообщает Национальный совет Соединённых Штатов.

Ежегодный отбор фильмов для внесения в Национальный реестр провёл американский Конгресс. В список также попали мультфильм «Суперсемейка», хоррор Джона Карпентера «Нечто», драма Джонатана Демми «Филадельфия» с Томом Хэнксом.

Кроме того, культурным достоянием США признали киноленты «Бродяга и собака», «Бруклинский мост», «Парень-каратист», «Фрида», «История любви», «Отель «Гранд Будапешт» и другие. Всего в обновлённом списке теперь содержится 925 фильмов.

Ранее в Национальный реестр аудиозаписей библиотеки Конгресса США попали альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинка рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

