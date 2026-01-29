В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине

Европейским странам следует рассмотреть возможность назначения собственного специального посланника для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, сообщает издание Euractiv.

По данным издания, соответствующее заявление глава чешской дипломатии сделал в среду во время встречи с журналистами. Он обратил внимание на то, что в настоящее время переговорный процесс по Украине фактически проходит под руководством США, России и самой Украины, тогда как роль Европы в нем остается ограниченной.