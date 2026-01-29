В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине
Европейским странам следует рассмотреть возможность назначения собственного специального посланника для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, сообщает издание Euractiv.
По данным издания, соответствующее заявление глава чешской дипломатии сделал в среду во время встречи с журналистами. Он обратил внимание на то, что в настоящее время переговорный процесс по Украине фактически проходит под руководством США, России и самой Украины, тогда как роль Европы в нем остается ограниченной.
Мацинка подчеркнул, что европейским государствам имеет смысл заранее определить свое участие в возможных будущих мирных переговорах и продумать долгосрочную стратегию. При этом он уточнил, что власти Чехии не намерены искать прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, министр отметил, что Чехия, в отличие от Венгрии, не выступает категорически против вступления Украины в Евросоюз, однако этот вопрос остается для страны политически чувствительным и спорным, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС признал КСИР террористической организацией и ввел новые санкции
- Рынок на 10 млрд: Почему россияне все чаще читают самиздат
- ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 24 февраля
- Carlyle: Сделка по покупке активов «Лукойла» соответствует требованиям США
- Маткапитал призвали разрешить тратить на покупку автомобиля и погашение кредитов
- В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине
- В отрасли предрекли интерес ФАС к сделке по продаже Домодедово
- «Никому не нужен»: Укрепление доллара до 90 рублей ожидают к весне
- ЕС внес Россию в черный список из-за рисков отмывания денег
- Пластический хирург заподозрила Максима Галкина в пересадке жира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru