Пластический хирург заподозрила Максима Галкина в пересадке жира
Признанный в РФ иноагентом артист Максим Галкин мог достичь красивой физической формы с помощью операции. Об этом «Газете.Ru» заявила пластический хирург Софья Абдулаева.
Она допустила, что речь может идти о популярной у мужчин пластической операции - липоскульптурировании. Это удаление лишнего жира из проблемных зон и его пересадка в другие зоны, например, для подчеркивания рельефа мышц.
«В этом нет ничего плохого. При его телосложении самый эффективный способ — это всё-таки пересадка жира в мышцу», - отметила эксперт.
Абдулаева добавила, что после достижения таким образом красивой физической формы, необходимо поддерживать её тренировками и правильным питанием, что, вероятно, и делает Галкин.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил «Радиоточке НСН», что хирургическое вмешательство при ожирении возможно только в крайних случаях.
