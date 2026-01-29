Пластический хирург заподозрила Максима Галкина в пересадке жира

Признанный в РФ иноагентом артист Максим Галкин мог достичь красивой физической формы с помощью операции. Об этом «Газете.Ru» заявила пластический хирург Софья Абдулаева.

Она допустила, что речь может идти о популярной у мужчин пластической операции - липоскульптурировании. Это удаление лишнего жира из проблемных зон и его пересадка в другие зоны, например, для подчеркивания рельефа мышц.

«В этом нет ничего плохого. При его телосложении самый эффективный способ — это всё-таки пересадка жира в мышцу», - отметила эксперт.

Абдулаева добавила, что после достижения таким образом красивой физической формы, необходимо поддерживать её тренировками и правильным питанием, что, вероятно, и делает Галкин.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил «Радиоточке НСН», что хирургическое вмешательство при ожирении возможно только в крайних случаях.

ФОТО: соцсети Максима Галкина (признан в России иноагентом)
ТЕГИ:КультураШоу-бизнесПластическая ХирургияМаксим Галкин

