Женщин предостерегли от самостоятельного приема средств экстренной контрацепции

Прием средств экстренного прерывания беременности на дому может спровоцировать опасное кровотечение у женщины, заявила НСН Мария Милютина.

Препараты для экстренной контрацепции должны приниматься только по назначению врача и в рамках лечебного учреждения, так как при самостоятельном приеме таких средств женщина может очень сильно себе навредить. Об этом в беседе с НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Из российских аптек пропали препараты для экстренной контрацепции. Так, по данным РБК, Минздрав ограничил продажу средств с мифепристоном, в связи с чем рецептурные лекарства вроде «Женале» и «Гинепристон» исчезли из аптек по всей стране. Милютина напомнила, что продажа таких препаратов была ограничена давно.

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«Это препарат, который используется при медикаментозном прерывании беременности. Его продажа в принципе ограничена достаточно давно. Сейчас, может быть, условия стали еще строже, но когда прерывание беременности производится медикаментозно, это делается только в условиях медицинского учреждения. Пациентка должна выпить таблетки в присутствии врача, так как в дальнейшем у нее развивается кровотечение, которое переходит в менструацию. Также там есть ограничения, на каком сроке препарат можно использовать. Поэтому он должен применяться только по назначению врача и под контролем врача», - уточнила она.

Милютина отметила, что при самостоятельном прерывании беременности женщине могут грозить серьезные проблемы со здоровьем.

«Все-таки это средство для прерывания уже наступившей беременности. И учитывая, в каком стрессе находится женщина, когда у нее внепланово наступила беременность, конечно, оно должно применяться только по назначению врача, потому что иначе женщина может пытаться прервать какой-то достаточно большой срок и получить кровотечение опасное для жизни. Или получится так, что беременность не прервется, но развитию ребенка будет нанесен ущерб», - подытожила она.

Ранее Милютина заявила НСН, что временные перебои в поставках антирезусного иммуноглобулина для беременных связаны с тем, что он довольно дорогой для производства.

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ФОТО: РИА Новости
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