Препараты для экстренной контрацепции должны приниматься только по назначению врача и в рамках лечебного учреждения, так как при самостоятельном приеме таких средств женщина может очень сильно себе навредить. Об этом в беседе с НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Из российских аптек пропали препараты для экстренной контрацепции. Так, по данным РБК, Минздрав ограничил продажу средств с мифепристоном, в связи с чем рецептурные лекарства вроде «Женале» и «Гинепристон» исчезли из аптек по всей стране. Милютина напомнила, что продажа таких препаратов была ограничена давно.